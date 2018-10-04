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Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı saat kaçta? Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde maç heyecanı devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. Maçında Süper Lig’de iyi bir performans sergileyemeyen temsilcimiz Fenerbahçe, Slovakya'nın Spartak Trnava takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

04 Ekim 2018 Perşembe 15:43
Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı saat kaçta? Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde maç heyecanı devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. Maçında Süper Lig’de iyi bir performans sergileyemeyen temsilcimiz Fenerbahçe, Slovakya'nın Spartak Trnava takımı ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Toto Süper Lig’de beklenilen performansı sergileyemeyen Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, Bu akşam Slovakya ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak Fenerbahçe Spartak Trnava maçını Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında kazanarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, Spartak Trnava ise Belçika temsilcisi Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etmişti.  Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:43
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