Fenerbahçe şovla başladı!
Süper Lig'in kapanış maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etmeyi başardı. Maçta üç penaltı kullanan sarı-lacivertliler ikisini gole çevirebildi.19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:59
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep'i Victor Moses (p), Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu (p), Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 5-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Sarı lacivertli kulüpte, kaptan Belözoğlu 1.542 gün sonra sarı lacivertli formayla resmi maça çıktı.
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