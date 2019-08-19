0553 313 94 23

Fenerbahçe şovla başladı!

Süper Lig'in kapanış maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etmeyi başardı. Maçta üç penaltı kullanan sarı-lacivertliler ikisini gole çevirebildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:59
Fenerbahçe şovla başladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep'i Victor Moses (p), Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu (p), Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 5-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Sarı lacivertli kulüpte, kaptan Belözoğlu 1.542 gün sonra sarı lacivertli formayla resmi maça çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:59
  1. Fenerbahçe
  2. Gazişehir Gaziantep

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe, 123 hafta sonra zirvede
    1. Fenerbahçe, 123 hafta sonra zirvede
    2. Kayıp keçileri jandarma buldu
    3. Bakan Yardımcısı Dursun'un hayatını..
    4. Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 -..
    5. KKTC Başbakanı Tatar yarın Mersin’e..
    6. Fenerbahçe Gaziantep BB maçı kaç kaç..
    7. VAN TSO: “Vergide terkin beklentimiz..
    8. CHP Parti Sözcüsü Öztrak’tan “Doğu..
    9. Diyarbakır’da belediye önünde toplanan..
    10. Elazığ’da "sahte peygamber" iddiasına..
    11. Burkina Faso’da en az 10 asker..
    12. Taraftarlar Fenerbahçeli futbolcuları..
    13. Fenerbahçe 123 hafta sonra lider
    14. Futbol: Süper Lig
    15. Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Gazişehir..
    16. Fenerbahçe Emre ile güldü
    17. Bakan Ersoy’dan ’kaza’ açıklaması
    18. Fenerbahçe şovla başladı!
    19. Trabzonspor'da AEK maçı hazırlıkları..
    20. Tolga eksiltti, Dirar attı
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten çarpıcı kayyım yorumu
    HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten çarpıcı kayyım yorumu
    Kayyım atamaları sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama
    Kayyım atamaları sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama