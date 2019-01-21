Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geldiği mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.21 Ocak 2019 Pazartesi 22:05
Tarihinin en kötü ilk yarı performansını sergileyen Fenerbahçe, kupada kaybettiği 1-0'lık Ümraniyespor maçının ardından Süper Lig'de Bursaspor ile karşılaştı.
Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele Aytaç Kara'nın 89. dakikada attığı golle berabere bitti.
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