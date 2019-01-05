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Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini açıkladı

05 Ocak 2019 Cumartesi 19:16
Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferini açıkladı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüp, bu transferi resmi Twitter hesabından açıkladı.

Kulübün Twitter hesabından paylaştığı "Tribünlerde hep dillerde" marşına Sadık Çiftpınar, "Bu sevda bitmez gönüllerde" mesajıyla karşılık verdi.

Sadık Çiftpınar'ın paylaşımı sonrası sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabında "Yuvana hoş geldin sadikçftpnr16! Omuz omuza nice zaferlere" ifadeleri kullanıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 19:16
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Sadık Çiftpınar
  4. SÜPERLİG

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