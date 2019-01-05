Fenerbahçe Ozan Tufan'ı gönderdi mi? Ozan Tufan'ın yeni takımı

Fenerbahçe'deki geleceği belirsiz olan Ozan Tufan'ın Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a kiralanması konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.

Sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar genç futbolcuyu Akdeniz ekibine kiraladı.

Teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte affedilen futbolcular topluluğu arasında yer bulamayan Ozan Tufan'ın, Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde eski formuna kavuşması umuluyor.

Aykut Kocaman döneminde kadro dışı bırakılan ve Phillip Cocu - Koeman döneminde de şans bulamayan Ozan Tufan, bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

Oyuncunun alacağı ücret ve kiralama bedeline ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.