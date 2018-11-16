Fenerbahçe Olympiakos'u 1 puanla mağlup etti

THY Euroleague'in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'u 73-72 mağlup etti.

Karşılaşma boyunda her iki takımda başa baş bir mücadele gösterirken, 4. çeyreğin son dakikasına kadar skor eşitliğiyle girildi. Ancak son 2 dakikada Kostas Sloukas'ın basketleriyle üstünlüğü sağlayan temsilcimiz Fenerbahçe, kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu ve 6. galibiyetine uzandı.

Bu sonuçla Fenerbahçe THY Euroleague'de bu sezon 6. galibiyetini alırken, Olympiakos ise 4. mağlubiyetini aldı.