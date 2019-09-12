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Vedat Muriç'in serbest kalma bedeli belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin radarına giren golcü yıldız Vedat Muriç'in serbest kalma bedelini 50 milyon euro olarak belirledi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:22
Vedat Muriç'in serbest kalma bedeli belli oldu

Fenerbahçe, sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muriç’in serbest kalma bedelini belirledi.

Fotomaç’ın haberine göre, Fenerbahçe yönetim, EURO 2020 elemelerindeki müthiş performansıyla başta Tottenham olmak üzere birçok kulübün ilgisini çeken Vedat Muriç'in sözleşmesini iyileştirecek. Fenerbahçe Yönetimi de devlerin radarına giren Muriç'in sözleşmesini yenileme kararı aldı.

Yıldız oyuncunun serbest kalma bedelinin 50 milyon euro olacağı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:22
  1. Vedat Muriç
  2. Fenerbahçe
  3. Çaykur Rizespor
  4. EURO 2020

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