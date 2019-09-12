Vedat Muriç'in serbest kalma bedeli belli oldu Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin radarına giren golcü yıldız Vedat Muriç'in serbest kalma bedelini 50 milyon euro olarak belirledi.

Fenerbahçe, sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer edilen Vedat Muriç’in serbest kalma bedelini belirledi. Fotomaç’ın haberine göre, Fenerbahçe yönetim, EURO 2020 elemelerindeki müthiş performansıyla başta Tottenham olmak üzere birçok kulübün ilgisini çeken Vedat Muriç'in sözleşmesini iyileştirecek. Fenerbahçe Yönetimi de devlerin radarına giren Muriç'in sözleşmesini yenileme kararı aldı. Yıldız oyuncunun serbest kalma bedelinin 50 milyon euro olacağı ifade edildi.

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