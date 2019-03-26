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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

26 Mart 2019 Salı 15:45
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile 7 Nisan Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Milli takım kamplarında bulunan futbolcuların yer almadığı antrenman, 21 yaş altı oyuncularının katılımıyla oynanan çift kale maçla tamamlandı.


- Oyun kuralları hakkında seminer


Antrenman sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu adına TFF 1. Bölge Eğitim Sorumlusu Levent Güzen, teknik heyet ve oyunculara oyun kuralları hakkında bilgi verdi.

Seminerde, barkovizyon eşliğinde yeni oyun kuralları, talimatlar, davranış kuralları, fair play gibi konularda antrenörler ve sporcular bilgilendirildi.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:45
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