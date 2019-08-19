Fenerbahçe, Michael Frey’in 1 yıllığına Nürnberg’e kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Michael Frey’in 1 yıllığına Nürnberg’e kiralandığını açıkladı.
19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:19
Fenerbahçe, Michael Frey’in 1 yıllığına Nürnberg’e kiralandığını açıkladı.
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