Fenerbahçe mi Konyaspor mu? Atiker Konyaspor-FB  maçı için nefesler tutuldu

Spor Toto Süper Lig'de önemli karşılaşma futbol severleri bekliyor. Yeni sezona hızlı başlayan ve 8 puanla 4. Sırada yer alan Konyaspor ile 3 puanla 13. Sırada yer alan Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Peki Fenerbahçe ile Konyaspor 35. kez karşı karşıya geliyor. Peki Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gülen taraf Fenerbahçe mi olacak yoksa ev sahibi Konyaspor mu olacak?



Sezon henüz yenilgisi bulunmayan Atiker Konyaspor 5. hafta mücadelesinde son 3 maçını kaybeden Fenerbahçe ile karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 5. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmanın hakemliğini Ali Palabıyık yapacak. Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan'ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler. Konyaspor-Fenerbahçe maçı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 16 Eylül Pazar günü oynanacak maçın başlama saati 20:00.

Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirdiği listede şu isimler yer alıyor: Andre Ayew, İslam Slimani, Michael Frey, Diego Reyes, Jailson Marques, Yassine Benzia, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Erten Ersu, Yiğithan Güveli, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Volkan Demirel, Alper Potuk, Harun Tekin, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan, Tolga Ciğerci, Aatıf Chahechouhe, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.

FENERBAHÇE KONYASPOR İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 95 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya'da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul'da 3-2 Fenerbahçe kazandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2'sini son 5 randevuda elde etti.

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 17 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 12 maçı kazanırken 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya'da 43 gol attı, kalesinde 23 gol gördü.