Fenerbahçe küme düşer mi? 2018-2019 sezonu Fenerbahçe maç sonuçları

Fenerbahçe en kötü sezonunu yaşıyor. Aziz Yıldırım’ın yerine Ali Koç’un gelmesi sonrası Fenerbahçe’de işler hiç de iyi gitmiyor. 2018-2019 sezonuna kötü başlayan Fenerbahçe ligin 10. haftasında Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek kötü gidişine yine dur diyemedi. Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe yeni hoca arayışını sürdürürken, bundan sonraki maçlarda galibiyetle sahalardan dönebilecek mi? Fenerbahçe küme düşer mi?

Süper Lig’de en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe’de işler hiç de iyi gitmiyor. Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek kötü gidişini devam ettiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Gelecek yeni hocanın 9 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe’yi yukarılara taşıyabilecek mi? Yoksa Fenerbahçe kötü gidişatını sürdürerek küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir mi? Bu soruların cevaplarını önümüzdeki süreçlerde göreceğiz.

2018/2019 Fenerbahçe istatistikleri-Fenerbahçe maçları

Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor

Yeni Malatya 1 - 0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2 - 3 Kayserispor

Konyaspor 0 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş

Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0 - 0 Başakşehir

Sivasspor 0 - 0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü

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