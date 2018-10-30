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Fenerbahçe küme düşer mi? 2018-2019 sezonu Fenerbahçe maç sonuçları

Fenerbahçe en kötü sezonunu yaşıyor. Aziz Yıldırım’ın yerine Ali Koç’un gelmesi sonrası Fenerbahçe’de işler hiç de iyi gitmiyor. 2018-2019 sezonuna kötü başlayan Fenerbahçe ligin 10. haftasında Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek kötü gidişine yine dur diyemedi. Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe yeni hoca arayışını sürdürürken, bundan sonraki maçlarda galibiyetle sahalardan dönebilecek mi? Fenerbahçe küme düşer mi?

30 Ekim 2018 Salı 16:06
Fenerbahçe küme düşer mi? 2018-2019 sezonu Fenerbahçe maç sonuçları

Fenerbahçe en kötü sezonunu yaşıyor. Aziz Yıldırım’ın yerine Ali Koç’un gelmesi sonrası Fenerbahçe’de işler hiç de iyi gitmiyor. 2018-2019 sezonuna kötü başlayan Fenerbahçe ligin 10. haftasında Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek kötü gidişine yine dur diyemedi. Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe yeni hoca arayışını sürdürürken, bundan sonraki maçlarda galibiyetle sahalardan dönebilecek mi? Fenerbahçe küme düşer mi?

Süper Lig’de en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe’de işler hiç de iyi gitmiyor.  Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü'ne 3-1 yenilerek kötü gidişini devam ettiren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildi. Gelecek yeni hocanın 9 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe’yi yukarılara taşıyabilecek mi? Yoksa Fenerbahçe kötü gidişatını sürdürerek küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir mi? Bu soruların cevaplarını önümüzdeki süreçlerde göreceğiz.

2018/2019 Fenerbahçe istatistikleri-Fenerbahçe maçları

Fenerbahçe                       2 - 1                      Bursaspor            

Yeni Malatya                     1 - 0                       Fenerbahçe        

Fenerbahçe                       2 - 3                      Kayserispor                       

Konyaspor                         0 - 1                       Fenerbahçe                      

  Fenerbahçe                     1 - 1                      Beşiktaş

 Rizespor                           3 - 0                       Fenerbahçe      

Fenerbahçe                       0 - 0                      Başakşehir

 Sivasspor                         0 - 0                       Fenerbahçe                      

Fenerbahçe                      1 - 3                      Ankaragücü 

Fenerbahçe teknik direktör kim gelecek son dakika

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 16:06
  1. Sivas
  2. Rize
  3. Malatya
  4. Konya
  5. Kayseri
  6. Bursa
  7. Ankara
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