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Fenerbahçe Kulübünden yaralanan taraftara geçmiş olsun mesajı

20 Ağustos 2019 Salı 14:52
Fenerbahçe Kulübünden yaralanan taraftara geçmiş olsun mesajı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile yaptığı maçın ardından elektrik çarpması sonucu yaralanan taraftar için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçemizin, Gazişehir Gaziantep ile oynadığı maçın çıkışında, stadımızın karşısındaki sokak lambalarındaki elektrik kaçağı dolayısıyla bir taraftarımızı elektrik çarpmıştır. Bu üzücü kazada, Hasan Usanmaz isimli taraftarımıza; sağlık çalışanı bir başka taraftarımız tarafından yapılan ilk müdahalenin sonrasında stadımızda görevli bulunan LIV Hospital ambulansı ve sağlık ekibince gereken müdahale yapılmış; taraftarımız, LIV Hospital ambulansı ile önce Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Medikal Park Göztepe Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştır. Yöneticilerimizin, ilk andan itibaren tedavisi devam etmekte olan taraftarımızın durumu hakkında, hastane ve ailesi ile gerekli takipleri yapıyor olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunuyor; Hasan Usanmaz’a, değerli ailesine ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."


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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 14:52
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. SÜPERLİG

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