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Fenerbahçe Kulübünden penaltı açıklaması

- Sarı-lacivertli kulüp, Çaykur Rizespor maçında lehlerine verilen penaltıyla ilgili tartışmalara tepki gösterdi- Kulüp açıklamasından:-"Kurallar çerçevesinde açık şekilde doğru verilen bir karara rağmen, galibiyetimiz üzerinde hakem etkisi varmış gibi algı yaratılmasını şaşkınlıkla takip ettik"

03 Mart 2019 Pazar 22:19
Fenerbahçe Kulübünden penaltı açıklaması


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la yapılan maçta lehlerine verilen penaltıyla ilgili yapılan tartışmalara tepki gösterdi.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, karşılaşmada gösterdikleri destekten dolayı sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür edilerek, "Maçlardan sonra enine boyuna değerlendirmelerin ardından açıklama yapma hassasiyetimize karşılık, dünkü müsabakada yaşanan bazı konulara açıklık getirmek kaçınılmaz olmuştur." denildi.

Yapılan açıklamanın Çaykur Rizespor ile ilgili olmadığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Dün akşamki maçta yaşanan kritik pozisyonların, VAR'a gidilen ve gidilmeyen anların, verilmeyen kartların, yani lehimize sonuçlanabilecek birçok pozisyonun tartışılması gerekirken, 80. dakikada kurallar çerçevesinde açık şekilde doğru verilen bir karara rağmen, galibiyetimiz üzerinde hakem etkisi varmış gibi algı yaratılmasını şaşkınlıkla takip ettik."

"Birçok pozisyonda verdiği hatalı kararlara rağmen, bu hassas pozisyonda kuralları doğru uygulayan hakemi tebrik ederiz." ifadeleri kullanılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Ancak ne yazık ki hakem tarafından verilen bu doğru kararın, bazı futbol otoriteleri tarafından söz birliği yapılmışçasına bir algı sürecinin parçası haline getirildiğini görüyoruz. Resmi dille bir kez daha paylaşmak istiyoruz ki sorgulanan bu pozisyon, futbolun oyun kuralları hususunda evrensel karar alma organı olarak görev yapan Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) kurallar kitapçığında açık ve net şekilde ifade edilmektedir. Kişisel veyahut da bilgiden yoksun yorumlara, 'Kurallara göre böyle ama...', ya da 'Kural böyle ama içime sindiremiyorum...' gibi değerlendirmelere kapalıdır."

Açıklamada IFAB kuralını tarafsız bir şekilde aktaran medya mensuplarına ise teşekkür edildi.


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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:19
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