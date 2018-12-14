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Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5yıllığına anlaşmanın sağlandığını açıkladı.
14 Aralık 2018 Cuma 10:02
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:02
Ersun Yanal
Fenerbahçe
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