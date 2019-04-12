Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe için acı bir gün. Efsane ’Sinyor’ Can Bartu’yu kaybettik." Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe için acı bir gün.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Fenerbahçe için acı bir gün. Efsane ’Sinyor’ Can Bartu’yu kaybettik."

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