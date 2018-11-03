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Fenerbahçe kafilesi, Koray Şener'in vefat haberini alınca hastaneye gitti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini seyretmek için geldiği statta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için, taraftarların ardından derbinin bitmesiyle birlikte futbolcular ve yöneticiler hastaneye gitti.

03 Kasım 2018 Cumartesi 13:22
Fenerbahçe kafilesi, Koray Şener'in vefat haberini alınca hastaneye gitti

Süper Lig’in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli’nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Önce taraftar, sonra yönetici ve oyuncular gitti

İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının bitmesiyle birlikte stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmişti. Derbinin bitiş düdüğünün ardından yöneticiler ve futbolcular da hastaneye giderek Koray Şener’in yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 13:22
  1. Kocaeli
  2. Futbol
  3. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
  4. Koray Şener

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