Fenerbahçe, kadın basketbolunda Olympiakos'u ağırlıyor
- Sarı-lacivertliler, Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 8. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek08 Ocak 2019 Salı 09:38
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 8. hafta maçında yarın sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 19.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, grubundaki son maçında sahasında Fransa temsilcisi Carolo Basket'i 84-75 yenmişti.
Sarı-lacivertliler, toplamda elde ettiği 4 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftaya averajla 5. sırada girdi.
Grupta henüz galibiyetle tanışamayan Olympiakos ise son sırada yer alıyor.
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