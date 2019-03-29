Fenerbahçe İtalya'da kazandı! 2018-2019 sezonunun lider tamamladı
Euroleague’in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Olimpia Milano'yu 104-90 yenerek normal sezonu lider tamamladı.29 Mart 2019 Cuma 01:53
THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano'yu 104-90 yenerek normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.
THY Euroleague’in 29. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milano'yu 104-90 mağlup ederek, 24. galibiyetini aldı ve normal sezon liderliğini garantiledi.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Bırys Ryzhyk , Matej Boltauzer , Carlos Cortes
Olimpia Milano: Mike Hames 8, Vladimir Micov 15, Fontecchio , Tarczewski 7, Nedovic 3, Kuzminkas 4, Nunnally 26, Burns , Brooks 7, Curtis Jerrells 20
Başantrenör: Simone Pianigiani
Fenerbahçe: Green 12, Melli 6, Melih 10, Kalinic 22, Guduric 9, Sinan 6, Ali Muhammed 23, Ahmet 4, Datome 12
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 17-22 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 42-52 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot:68-73 (Fenerbahçe lehine)
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