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Fenerbahçe ile Anadolu, Euroleague’de 12. randevuda

THY Euroleague’in 24.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:41
Fenerbahçe ile Anadolu, Euroleague’de 12. randevuda

THY Euroleague’in 24. haftasında Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşılaşacak. İki takım bugüne kadar Euroleague’de 11 kez mücadele etti. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertlilerin 9-2 üstünlüğü bulunuyor.


THY Euroleague’in 24. haftası Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, yarın saat 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 23 haftada sarı-lacivertliler 20 galibiyet, 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda otururken, lacivert-beyazlılar ise 15 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.



Euroleague’de 12. randevu


Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Euroleague’de bugüne kadar 11 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 9 kez parkeden galip ayrılırken, Efes ise 2 kez rakibini mağlup etme başarısı gösterdi. Fenerbahçe’nin Euroleague’deki bu sezon ilk yenilgisi olan Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki ilk maçı lacivert-beyazlılar 89-83 kazanmıştı.



Bu sezon 4 kez karşılaştılar


İki takım bu sezon toplam 4 kez karşılaştı. Fener ile Efes ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda karşılaştı ve sahadan lacivert-beyazlılar 65-62 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Euroleague’deki maçı da Anadolu Efes kazanırken, Fenerbahçe de rakibini Türkiye Kupası finalinde 80-70 yendi ve kupayı aldı. Basketbol Süper Ligi’ndeki müsabakadan da sarı-lacivertliler 86-79 galip ayrıldı.



İstatistiklerle iki takım


Ligde Fenerbahçe 84.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Anadolu Efes ise 84.9 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes’de Jan Vesely 13.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Efes’de ise Vasilije Micic 12.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:41
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