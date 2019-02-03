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Tolgay Arslan: Fenerbahçe gelmek için kadro dışı kaldım

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, siyah beyazlılarda kadro dışı kaldığı döneme ilişkin konuşarak, "Ya F.Bahçe formasını giyecektim ya da kadro dışı kalacaktım. Sözümün arkasında durdum." ifadelerini kullandı.

03 Şubat 2019 Pazar 10:23
Tolgay Arslan: Fenerbahçe gelmek için kadro dışı kaldım

İlk kez sarı-lacivertli formayı giydiği Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe formasını öpen, karşılaşmanın ardından da "Beşiktaş'ın armasını hiç öpmedim" diyen Tolgay Arslan, transfer sürecinde yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Beşiktaş'a dönmek için teklif aldığını dile getiren Tolgay, "Ancak bunu düşünmedim bile. Ya Fenerbahçe formasını giyecektim ya da kadro dışı kalacaktım. Fenerbahçe için her şeyi, kadro dışı kalmayı bile göze aldım. Bir sözüm vardı ve onun arkasında durdum. Son günler oldukça stresliydi. Menajerim, 'Diğer teklifleri değerlendirelim' dedi. Ama ben sadece Fenerbahçe'de oynayacağımı söyledim. 3.5 ay tek başıma çalıştım. Beşiktaş'ta ikinci takımla bile idmana çıkarmadılar. Fenerbahçe formasını sırtıma geçirdiğimde çok duygulandım. Bir basın toplantısı düzenleyip Beşiktaş'la ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim ve bu konuyu kapatacağım" şeklinde konuştu.

Saadece taraftara teşekkür etti

Tolgay Arslan, sosyal medyadan Beşiktaş'a teşekküründe başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş'in adlarını anmamasıyla ilgili soruya da şu cevabı verdi: "Sadece beni destekleyen insanlara teşekkür ettim. O benim için yeterli."

(Sabah)

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 10:23
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Şenol Güneş
  4. Fikret Orman
  5. Tolgay Arslan

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