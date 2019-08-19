Fenerbahçe Gaziantep BB maçı kaç kaç bitti? FB Gazişehir Gaziantep maç özeti ve skoru
Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi. 20.00'de başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti. Fenerbahçe Gaziantep BB maçı kaç kaç bitti? Sorusu Fenerbahçe taraftarlarının yanında futbol meraklıları tarafından araştırılmakta. Fenerbahçe Gaziantep BB maçı kaç kaç bitti? İşteFB Gazişehir maç özeti ve skoru.19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:08
Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi. 20.00'de başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti. Fenerbahçe Gaziantep BB maçı kaç kaç bitti? Sorusu Fenerbahçe taraftarlarının yanında futbol meraklıları tarafından araştırılmakta. Fenerbahçe Gaziantep BB maçı kaç kaç bitti? İşte FB Gazişehir maç özeti ve skoru.
Fenerbahçe-Gazişehir maç özeti
6' Victor Moses (p)
17' Vedat Muriqi
24' Emre Belözoğlu (p)
74' Nabil Dirar
88' Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe, 5. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışını kullanan Moses topu ağlara gönderdi. Hakem, 24. dakikada 3. kez penaltı noktasını gösterdi. Emre Belözoğlu, penaltı atışını gole çevirdi. Emre Belözoğlu, 1542 gün sonra Fenerbahçe adına fileleri havalandırdı.
Emre Belözoğlu'nun pasında Vedat Muriç, harika bir gole imza attı. 18. dakikada skor 2-0 oldu. Fenerbahçe, 88. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle skoru 5-0'a getirdi. Nabil Dirar, 75'te skoru 4-0'a getirdi. VAR incelemesinin ardından gol verildi.
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