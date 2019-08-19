Fenerbahçe Gaziantep BB maçı kaç kaç bitti? FB Gazişehir Gaziantep maç özeti ve skoru Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi. 20.00'de başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti. Fenerbahçe Gaziantep BB maçı kaç kaç bitti? Sorusu Fenerbahçe taraftarlarının yanında futbol meraklıları tarafından araştırılmakta. Fenerbahçe Gaziantep BB maçı kaç kaç bitti? İşteFB Gazişehir maç özeti ve skoru.

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