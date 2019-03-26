Süper Lig'de 'Dünya derbisi' heyecanı için geri sayım başladı. İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Galatasaray derbisi biletleri ne kadar? İşte dev maça ilişkin bilgiler...

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 28. hafta fikstürü açıklandı. Dev derbinin oynanacağı tarihi böylece belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Maçın hakemi ise henüz belli olmadı.

Derbi için rekor bilet: 11 bin 950 TL

Fenerbahçe Yönetimi, Kadıköy’deki maçlar için çeşitli ağırlama paketleri hazırlıyor. Sarı-Lacivertliler, 28. haftadaki Galatasaray derbisi için hazırladığı en üst seviye paketle bilet fiyatında rekor kıracak. Stada transfer, oyuncularla fotoğraf çekimi ve maçta oynanan topun hediye edilmesi gibi ayrıcalıkların sunulacağı paket tam 11 bin 950 lira...