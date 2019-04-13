Fenerbahçe Galatasaray maç sonucu ne olur? Süper Lig’in 28. Haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. 14 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Futbolseverler Fenerbahçe-Galatasaray derbisine kilitlenirken, Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucunun kaç kaç biteceği de merak ediliyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç biter? Fenerbahçe-Galatasaray maçı son dakika son durum haberleri.

Tüm Türkiye nefeslerini tuttu ve hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini bekliyor. Kadıköy'de galibiyet hasretini dindirmek isteyen Galatasaray hem zirve yarışı hem de şanssızlığını kırmak için Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Kadıköy'de galibiyet gören son başkan olan Faruk Süren açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç biter? Futbolseverleri ekranlara kilitleyecek olan derbi 14 Nisan 2019 Pazar günü oynanacak. Saat 19:00’da başlayacak olan karşılaşma Bein Sports ekranlarından da canlı olarak izlenebilecek. Spor Toto Süper Lig’de 14 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Spor Toto Süper Lig’de 14 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucuna ilişkin tahminini açıklayan Faruk Süren derbi maç için "Berabere bitecek" yorumunda bulundu.

Sakat ve cezalı oyuncular kimler

Kırmızı kart cezası devam eden Mehmet Ekici’nin forma giyemeyeceği mücadelede Galatasaray’da da iki cezalı oyuncu bulunuyor. Kırmızı kart cezası süren Luyindama ile sarı kart cezası bulunan Marcao’nun yer almayacağı müsabakada yedek futbolculara büyük iş düşecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Martin Skrtel, Serdar Aziz, Nabil Dirar, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Mathieu Valbuena, Victor Moses ve Roberto Soldado.

Galatasaray muhtemel 11’leri

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Semih Kaya (Ahmet Çalık), Ryan Donk, Martin Linnes, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne

Süper Lig puan durumu

Fenerbahçe-Galatasaray maç istatistikleri

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da son 7 kulüp başkanı, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.

Galatasaray, derbi maçın yapılacağı Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 19'u da lig olmak üzere 22 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 19 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün son 7 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi. Sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'deki son galibiyetinde, 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu. Faruk Süren'in ardından kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Cansun (2001-2002), merhum Özhan Canaydın (2002-2008), Adnan Polat (2008-2011), Ünal Aysal (2011-2014), Duygun Yarsuvat (2014-2015), Dursun Özbek (2015-2018) ve mevcut başkan Mustafa Cengiz deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.

9 teknik adam galibiyet yaşayamadı

Galatasaray'da dördüncü dönemini geçiren teknik direktör Fatih Terim'den önceki 9 teknik adam, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı. Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim'in ilk döneminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2) ve Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1), Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi. Kadıköy'de derbi kazanan son teknik adam olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında iki, üç ve dördüncü dönemlerinde 6 kez Fenerbahçe'ye konuk olurken, bu maçlarda galibiyet göremedi. Terim idaresindeki bu 6 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 3 beraberlik yaşadı.

Dünya yıldızları da çare olamadı

Galatasaray forması altında yerli ve yabancı birçok önemli futbolcu da deplasmanda Fenerbahçe karşısında son dönemde galibiyet göremedi. Galatasaray'la önemli başarılar elde eden yıldız oyuncular, taraftarın Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veremedi.

Galatasaray, deplasmanda galibiyet alamadığı 19 yılı aşkın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti: Didier Drogba, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lukas Podolski, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Bafetimbi Gomis, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop