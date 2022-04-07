Fenerbahçe-Galatasaray maçı hakemi Atilla Karaoğlan kimdir?
Süper Lig 32. haftasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. 10 Nisan Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Peki Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli kaç yaşında? Atilla Karaoğlan hangi maçları yönetti?
Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli, mesleği nedir? Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak dev karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olacak.
Atilla Karaoğlan kimdir?
Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Atilla Karaoğlan Süper Lig'de görev yapan Türk hakemdir. Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir.
Atilla Karaoğlan hangi maçları yönetti?
Süper Lig’deki ilk hakemlik deneyimini 2019/2020 sezonunun 2. haftasında Gazişehir Gaziantep – Gençlerbirliği mücadelesinde yaşamıştı.
TRABZONSPOR A.Ş. 2-1 FENERBAHÇE A.Ş. 3 Mart 2020 Dördüncü Hakem Ziraat Türkiye Kupası
BEŞİKTAŞ A.Ş. 1-0 GALATASARAY A.Ş. 27 Ekim 2019 Dördüncü Hakem Süper Lig Cemil Usta Sezonu