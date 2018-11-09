Fenerbahçe yeni sponsorunu açıkladı

Fenerbahçe, forma kol sponsorluğu için 'HeForShe' ile kürsel iş birliği yapıldığını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama:

Futbol Takımımız kolunda HeForShe'yi taşıyacak, eşitlik için sahaya çıkacak.

Kulübümüz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketi ile birlikte küresel bir iş birliğini hayata geçirdi. Tüpraş’ın desteğiyle gerçekleşen, sosyal sorumluluk odaklı bu iş birliği ile Fenerbahçemiz, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü olacak. Futbol A Takımımız da 2018 – 2019 sezonu boyunca HeForShe logosunu sağ kolunda taşıyacak.

Kulübümüz, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin Eylül 2014’te başlattığı ve Koç Topluluğu’nun Türkiye’deki ana destekçisi olduğu HeForShe hareketi ile küresel bir iş birliğini hayata geçiriyor.

Dünya çapında 25 milyonu aşkın taraftarı ile büyük bir sivil toplum gücüne sahip kulübümüz, bu iş birliği ve yapılan anlaşma kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kitleleri harekete geçirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, kapsayıcı spor kulübü olarak sahipleneceği eşitlik mesajları ve geçireceği dönüşümle bu alanda ulusal ve küresel spor kulüplerine öncü olacak. Futbol Takımımız da 2018 – 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu boyunca Tüpraş desteğiyle HeForShe logosunu sağ kolunda taşıyacak. Detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak olan anlaşma ile kulübümüz, toplumsal cinsiyet eşitliğini spor camiasının gündeminde tutacak olan pek çok çalışmayı da hayata geçirecek.

Futbolcularımız, HeForShe logosunun sağ kolda yer aldığı formaları ile ilk kez 11 Kasım Pazar günü gerçekleşecek Fenerbahçe – Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya çıkacak.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi İcra Direktörü Baş Danışmanı ve HeForShe Küresel Direktörü Elizabeth Nyamayaro da bu maçı izlemek için Türkiye’ye gelecek.

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi olarak 2015 yılından beri toplumsal cinsiyet eşitliği odağında çalışmalar gerçekleştiren, 2017 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayan Tüpraş, kadınların güçlenmesi için hem iş yerinde hem topluma yönelik birçok proje yürütüyor. Fenerbahçe Spor Kulübü ve HeForShe hareketinin, spor dünyasında öncülük yapacağı bu yeni iş birliği, Tüpraş’ın toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik desteğinin en son adımını oluşturuyor.

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