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Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta? Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu çalışmaları kapsamında bugün Kadıköy’de Hollanda ekibi Feyenoord'la hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta? Fenerbahçe Feyenoord maçı Cumartesi günü saat 21:00’da başlayacak. Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Feyenoord maçı SmartSpor'dan canlı yayınlanacak.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:24
Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta? Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonu çalışmaları kapsamında bugün Kadıköy’de Hollanda ekibi Feyenoord'la hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe Feyenoord maçı saat kaçta? Fenerbahçe Feyenoord maçı Cumartesi günü saat 21:00’da başlayacak. Fenerbahçe Feyenoord maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Feyenoord maçı SmartSpor'dan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, ayrılığından sonra ilk kez sarı-lacivertli takıma karşı mücadele edecek. Fenerbahçe, yeni sezonda ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Sezonu İstanbul'da açan ve ilk hazırlık maçını İstanbulspor'la oynayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. İsviçre'de 10-18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği kampta İsviçre 2. Lig ekibi Lozan'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ı ise 3-0'la geçti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:24
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