Fenerbahçe-Erzurumspor maçı saat kaçta, maçın hakemi kim?

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler son dakika belli oldu. Süper Lig’in 16. Hafta maçlarında Fenerbahçe-Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hakemi kim?

Süper Lig’de bu hafta da heyecan dorukta. Haftanın önemli karşılaşmalarında ise Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 17 Aralık Pazartesi günü, karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçların programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker) maçını Fırat Aydınus yönetecek.

14 puanla 17. sırada yer alan Fenerbahçe, 16 puanla 14. yer alan Erzurumspor'la kozlarını paylaşacak.