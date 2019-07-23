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Fenerbahçe Eljif Elmas transferini KAP’a bildirdi

Fenerbahçe, Napoli’ye sattığı Eljif Elmas transferini resmen duyurdu.

23 Temmuz 2019 Salı 09:27
Fenerbahçe Eljif Elmas transferini KAP’a bildirdi

Fenerbahçe, Napoli’ye sattığı Eljif Elmas transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler, İtalyan kulübünden 16 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra 3 milyon Euro da bonuslar alacağını açıkladı.


Fenerbahçe, gece yarısı resmi siteden açıkladığı Eljif Elmas transferinin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerin, 20 yaşındaki yıldız oyuncunun transferinden Napoli’den 16 milyon Euro sözleşme fesih bedeli alacağı açıklanırken, bu rakama ayrıca futbolcunun performansı ve Napoli kulübünün sportif sonuçlarına göre 1 milyon 500 bin Euro bonus ekleneceği belirtildi.


Öte yandan Napoli’nin, Elif’i ileride başka bir kulübe satması halinde de İtalyan kulübünün elde edeceği transfer bedeline bağlı olarak 1 milyon 500 bin Euro daha bonus geliri elde edilecek.



Fenerbahçe’den konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:


"Profesyonel Futbolcumuz Eljif Elmas’ın İtalyan Kulübü SSC Napoli’ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16.000.000 EUR bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.


Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.


Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır.


Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:27
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