Fenerbahçe, Dinamo Kursk'u ağırlayacak - Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta maçında yarın sahasında Dinamo Kursk ile karşı karşıya gelecek



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta maçında yarın sahasında Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'la karşılaşacak. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Sarı-lacivertliler, grupta geride kalan 10 maçta elde ettiği 7 galibiyetle 2. sırada yer alıyor. Grupta henüz mağlubiyet yaşamayan Dinamo Kursk ise lider durumda bulunuyor. İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 64-63 kazanmıştı.

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