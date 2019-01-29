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Fenerbahçe, Dinamo Kursk'u ağırlayacak

- Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta maçında yarın sahasında Dinamo Kursk ile karşı karşıya gelecek

29 Ocak 2019 Salı 12:56
Fenerbahçe, Dinamo Kursk'u ağırlayacak


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta maçında yarın sahasında Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'la karşılaşacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, grupta geride kalan 10 maçta elde ettiği 7 galibiyetle 2. sırada yer alıyor.

Grupta henüz mağlubiyet yaşamayan Dinamo Kursk ise lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında Rusya'da oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 64-63 kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:56
  1. 11. hafta
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