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Fenerbahçe deplasmanda tur peşinde

- Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Zenit karşısında Rusya deplasmanında tur arayacak- Fenerbahçe, deplasmanda gol atması durumunda tek farklı yenilgilerde bile tur atlayan taraf olacak

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:19
Fenerbahçe deplasmanda tur peşinde


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak.

Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere'den hakem Michael Oliver yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.


- Fenerbahçe'de tek eksik


Fenerbahçe'de UEFA listesinde bulunan isimler arasında tek eksik futbolcu var.

Sarı-lacivertlilerde, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla, rövanşta forma giyemeyecek.


- Yanal, 9 futbolcusunu kullanamayacak


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak.

Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor.

Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı.

Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.


- Santrfor görevi Ayew'e


Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın santrfor bölgesinde Andre Ayew'i kullanması bekleniyor.

Roberto Soldado'nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey'in ise kötü performansları nedeniyle Yanal'ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Zenit karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Victor Moses, Mathieu Valbuena, Ayew.

Öte yandan, Fenerbahçe, Rusya'da soğuk bir havada maça çıkacak. Saint Petersburg'da karşılaşma saatinde sıcaklığın sıfırın altında 9 derece olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:19
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  4. SÜPERLİG
  5. UEFA Avrupa Ligi

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