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Bruno Varela kimdir? Fenerbahçe Bruno Varela ile anlaştı mı?

Fenerbahçe kaleci arayışına başladı. Öne çıkan iki isim var. İlki Bruno Varela diğeri ise Kevin Trapp. Peki Bruno Varela kimdir ve Bruno Varela hangi takımda oynuyor? Bruno Varela kaç yaşında ve nereli? İşte Bruno Varela hayatına dair bilgiler.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:08
Bruno Varela kimdir? Fenerbahçe Bruno Varela ile anlaştı mı?

Fenerbahçe kaleci arayışına başladı. Öne çıkan iki isim var. İlki Bruno Varela diğeri ise Kevin Trapp. Peki Bruno Varela kimdir ve Bruno Varela hangi takımda oynuyor? Bruno Varela kaç yaşında ve nereli? İşte Bruno Varela hayatına dair bilgiler.

Fenerbahçe, Benfica'nın Portekizli kalecisi Bruno Varela ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Portekizli oyuncu Bruno Varela 4 Kasım 1994 doğumlu. Boyu: 1,91 m olan Varela’nın mevkisi kaleci

VARELA’NIN TRANSFER GEÇMİŞİ

 

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 13:08
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