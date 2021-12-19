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Spor Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ilk yarı skoru: 2-1
Spor

Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ilk yarı skoru: 2-1

Fenerbahçe – Beşiktaş maçında ilk yarı 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 19:31:00 - 2021-12-19 19:52:39
Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ilk yarı skoru: 2-1

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan Kanarya, rakibini yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor. Kartal ise Sergen Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktör arayışları sırasında göreve getirilen 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde ikinci maçına çıkıyor.

Fenerbahçe – Beşiktaş maçı ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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