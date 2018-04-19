Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş finale çıkmak için mücadele ediyorlar... Dev derbi öncesinde eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek.19 Nisan 2018 Perşembe 19:29
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geliyor...
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 20.30
YAYIN: ATV
FENERBAHÇE: 0 - 0 :BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Topal, Josef, Aatıf, Dirar, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR:Aykut Kocaman
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR:Şenol Güneş
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