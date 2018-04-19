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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş finale çıkmak için mücadele ediyorlar... Dev derbi öncesinde eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 19:29
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında karşı karşıya geliyor...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 20.30
YAYIN: ATV

FENERBAHÇE: 0 - 0 :BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Topal, Josef, Aatıf, Dirar, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR:Aykut Kocaman

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
TEKNİK DİREKTÖR:Şenol Güneş

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 19:29
  1. Fenerbahçe
  2. Beşiktaş
  3. derbi
  4. Türkiye Kupası

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