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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Caner Erkin'in "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alındı

04 Aralık 2018 Salı 13:00
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine ilişkin soruşturma

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan'da oynanan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında futbolcular Tolga Zengin ve Caner Erkin'in ifadelerine başvuruldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Caner Erkin ile futbol A takımı idari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin ifade vermek üzere Anadolu Adalet Sarayına geldi.

Soruşturmayı yürüten Basın ve Spor Suçları Savcısı Ahmet Aslan'a çıkan futbolcular ile Gültekin, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Savcılığın söz konusu 3 kişinin "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Futbolculardan Tolga Zengin, ifade verme işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında ifade verdiğini söyleyerek, "Derbiyle ilgili birkaç şey vardı, onları sormak için çağırdı. Yaşanan olaylarla alakalı müşteki, güvenlik görevlisiyle alakalı olarak şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Güvenlik görevlisi şikayetçi olmuş. Problem yok, kamera görüntüleri var." dedi.

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de "müşteki" sıfatıyla ifade vermişti. Güneş ifadesinde, Türk futbolu adına yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu, şahsi olarak kimseden şikayetçi olmadığını söylemişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:00
  1. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Caner Erkin
  3. ifade
  4. Soruşturma
  5. Tatil edilen Beşiktaş Fenerbahçe derbisi
  6. Tolga Zengin

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