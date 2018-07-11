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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte 2018-2019 sezonu fikstürü

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'in ilk 17 haftalık maç programı belli oldu.Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu ilk derbi Fenerbahçe Beşiktaş arasında oynanacak. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ligin 6. Haftasında oynanacak

11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:55
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte 2018-2019 sezonu fikstürü

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'in ilk 17 haftalık maç programı belli oldu.  Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu ilk derbi Fenerbahçe Beşiktaş arasında oynanacak. Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 23 Eylül 2019  Pazar günü oynanacak

İşte TFF tarafından açıklanan Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:

Ankaragücü - Galatasaray

Başakşehir - Trabzonspor

Ç. Rizespor- Kasımpaşa

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş - Akhisarspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor - Antalyaspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Göztepe- Yeni Malatyaspor

Ankaragücü – Galatasaray

Sivasspor - Alanyaspor

Beşiktaş – Akhisarspor

Fenerbahçe - Bursaspor

Başakşehir – Trabzonspor

Konyaspor - BB Erzurumspor

Kayserispor – Antalyaspor

Ç. Rizespor - Kasımpaşa

Göztepe - Yeni Malatyaspor

Derbiler:

4. hafta

Trabzonspor - Galatasaray

6. hafta

Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta

Galatasaray - Fenerbahçe

14. hafta

Beşiktaş – Galatasaray

16. hafta

Beşiktaş - Trabzonspor

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:55
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Rize
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Erzurum
  8. Bursa
  9. Antalya
  10. Ankara
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