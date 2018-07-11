Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte 2018-2019 sezonu fikstürü
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'in ilk 17 haftalık maç programı belli oldu.Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu ilk derbi Fenerbahçe Beşiktaş arasında oynanacak. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi ligin 6. Haftasında oynanacak11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:55
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'in ilk 17 haftalık maç programı belli oldu. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu fikstürü çekilişi sonucu ilk derbi Fenerbahçe Beşiktaş arasında oynanacak. Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 23 Eylül 2019 Pazar günü oynanacak
İşte TFF tarafından açıklanan Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk haftanın fikstürü:
Ankaragücü - Galatasaray
Başakşehir - Trabzonspor
Ç. Rizespor- Kasımpaşa
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş - Akhisarspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor - Antalyaspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Göztepe- Yeni Malatyaspor
Ankaragücü – Galatasaray
Sivasspor - Alanyaspor
Beşiktaş – Akhisarspor
Fenerbahçe - Bursaspor
Başakşehir – Trabzonspor
Konyaspor - BB Erzurumspor
Kayserispor – Antalyaspor
Ç. Rizespor - Kasımpaşa
Göztepe - Yeni Malatyaspor
Derbiler:
4. hafta
Trabzonspor - Galatasaray
6. hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta
Galatasaray - Fenerbahçe
14. hafta
Beşiktaş – Galatasaray
16. hafta
Beşiktaş - Trabzonspor
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