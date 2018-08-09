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Fenerbahçe Benfica UEFA şampiyonlar ligi 3. ön eleme rövanş maçı ne zaman hangi kanalda?

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçında Portekiz takımı Benfica ile karşılaştı. Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı. Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği Fenerbahçe Benfica rövanş maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:31
Fenerbahçe Benfica UEFA şampiyonlar ligi 3. ön eleme rövanş maçı ne zaman hangi kanalda?

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçında Portekiz takımı Benfica ile karşılaştı. Fenerbahçe karşılaşmadan 1-0 yenik ayrıldı. Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği Fenerbahçe Benfica rövanş maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe-Benfica rövanş maçı 14 Ağustos Salı günü saat 21;00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma beIn Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica'ya konuk oldu. Benfica, karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelmişti. Benfica, 69. dakikada Cervi'nin golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 yenmişti.

KARŞI KARŞIYA GELECEK TAKIMLAR

Celtic (İskoçya)/Rosenborg (Norveç) - AEK Atina (Yunanistan)

Kızılyıldız (Sırbistan)/Süduva (Litvanya) - Legia Varşova (Polonya)/Spartak Trnava (Slovakya)

Astana (Kazakistan)/Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Kukesi (Arnavutluk)/Karabağ (Azerbaycan) - BATE Borisov (Belarus)/HJK Helsinki (Finlandiya)

Salzburg (Avusturya) - Shkendija (Makedonya)/Sheriff (Moldova)

CFR Cluj (Romanya)/Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)/Vidi (Macaristan)  

Fenerbahçe Avrupa tarihindeki en önemli maçına çıkmıştı. FB, Portekiz ekibi Benfica ile UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Kadıköy'de karşılaşmıştı. Fenerbahçe-Benfica maçını Star TV'den canlı olarak yayınlamıştı...

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 16:31
  1. Fenerbahçe Benfica rövanş maçı ne zaman?
  2. FB Benfica maçı hangi kanalda

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