Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman saat kaçta | Fener Benfica maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Turu eşleşmelerinin belli olmasından sonra Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, sorusunun cevabı aranmaya başlandı. Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kuralar çekildi. Fenerbahçe (FB) Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti. Peki Fenerbahçe Benfıca maçı ne zaman saat kaçta oynanacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine göre Benfica ile eşleşen sarı-lacivertli takım, ilk maçı deplasmanda yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçlar 7-8 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

Celtic (İskoçya)/Rosenborg (Norveç) - AEK Atina (Yunanistan)

Kızılyıldız (Sırbistan)/Süduva (Litvanya) - Legia Varşova (Polonya)/Spartak Trnava (Slovakya)

Astana (Kazakistan)/Midtjylland (Danimarka) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)/Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Kukesi (Arnavutluk)/Karabağ (Azerbaycan) - BATE Borisov (Belarus)/HJK Helsinki (Finlandiya)

Salzburg (Avusturya) - Shkendija (Makedonya)/Sheriff (Moldova)

CFR Cluj (Romanya)/Malmö (İsveç) - Ludogorets (Bulgaristan)/Vidi (Macaristan)

Fenerbahçe Avrupa tarihindeki en önemli maçına çıkmıştı. FB, Portekiz ekibi Benfica ile UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Kadıköy'de karşılaşmıştı. Fenerbahçe-Benfica maçını Star TV'den canlı olarak yayınlamıştı...