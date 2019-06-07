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Fenerbahçe Beko'da gözler final serisinde

- Sarı-lacivertli takımın başantrenörü Obradovic:"(Anadolu Efes eşleşmesi) Herkes için çok ilgi çekici bir eşleşme. Play-off dönemleri, özellikle de final serileri her zaman yüksek enerjiye sahip olmayı ve takım olarak en iyi duruma gelebilmek için çok çalışmayı gerektirir"- Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu:"Önümüzde çok önemsediğimiz bir hedef var. 2018-19 sezonunu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak noktalamak istiyoruz"

07 Haziran 2019 Cuma 15:39
Fenerbahçe Beko'da gözler final serisinde


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic ile takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynayacakları play-off final serisinin zorlu geçeceğini belirtti.

Final serisindeki maçlar öncesinde kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Obradovic, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki eşleşmenin Türk basketbolseverler tarafından merakla beklendiğini belirterek, "İki günde bir maça çıkacağız ve önümüzde zorlu bir takvim olduğunu anlamamız gerekiyor. Ama inanıyorum ki bu seri, basketbolu seven herkes için çok heyecanlı maçlara sahne olacak." ifadelerini kullandı.

Final serisinin aynı zamanda THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde karşılaşmış iki takımın mücadelesine sahne olacağını hatırlatan Obradovic, "Herkes için çok ilgi çekici bir eşleşme. Play-off dönemleri, özellikle de final serileri her zaman yüksek enerjiye sahip olmayı ve takım olarak en iyi duruma gelebilmek için çok çalışmayı gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.


- Melih Mahmutoğlu: "Güzel bir seri olacak"


Sarı-lacivertli takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu ise finaldeki iki takımın birbirini çok iyi tanıdığını vurgulayarak, "Bu sezon onlarla yedi defa karşılaştık. Her maçın hikayesi ve sonucu farklı olsa da artık ekipler birbirleri hakkında tüm detaylara hakim. Kesinlikle çok zorlu ve güzel bir seri olacak." görüşlerine yer verdi.

Bu sezon Türkiye Kupası'nı kazandıklarına dikkati çeken Melih, şunları kaydetti:

"Avrupa Ligi'nde harika geçen normal sezon sonrası sakatlıklar nedeniyle istediğimiz yere ulaşamadık. Önümüzde çok önemsediğimiz bir hedef var. 2018-19 sezonunu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak noktalamak istiyoruz. Bu hedefe ulaşabilmek için takım arkadaşlarıma ve elbette her maçta yanımızda olacağından emin olduğum taraftarlarımıza güveniyorum. Maçlar birer gün arayla oynanacak. Yoğun ve zorlu bir takvimden bahsediyoruz. Saha avantajına Anadolu Efes sahip gibi gözükse de Fenerbahçe taraftarının her zaman olduğu gibi yanımızda olacağını ve bu faktörü ortadan kaldıracağını biliyoruz. Play-off süresince hücumda gösterdiğimiz gelişimi sürdürmeli ve savunmada agresif olmalıyız. Güzel bir seri bizi bekliyor. Umarım sonunda mutlu sona ulaşarak camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu ederiz."

Finale kalmak için çok emek verdiklerini belirten Melih, "Özellikle son birkaç ayda yaşadığımız sakatlık sorunları bizi çok zorladı. Avrupa Ligi dönüşü bizim için kolay değildi. Ancak takım arkadaşlarım ile kenetlenip, tekrar ayağa kalkmayı ve gün geçtikçe daha iyi basketbol oynamayı başardık. Sakatlık sorunlarımız sürüyor ama play-off'un başlangıcına göre çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:39
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Fenerbaçhe Beko
  4. Melih Mahmutoğlu
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  6. Zeljko Obradovic

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