Fenerbahçe Beko'da ayrılık Sarı-lacivertliler, geçen sezonun tamamına yakınında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi. Fenerbahçe Beko'ya geçen sezon transfer olan Ennis, ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir daha forma giyememişti.

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