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Fenerbahçe Beko yıldız basketbolcuyla anlaştı! 2+1 yıllık imza

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan ayrılan yıldız basketbolcu Nando de Colo ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:43
Fenerbahçe Beko yıldız basketbolcuyla anlaştı! 2+1 yıllık imza

THY Euroleague'de CSKA Moskova ile şampiyon olan ancak sözleşmesini yenilemeyen Fransız yıldız De Colo, NBA'den beklediği sözleşmesi alamayınca Fenerbahçe Beko ile masaya oturdu ve anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki basketbolcu Fenerbahçe'de 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

Nikolo Melli ve Guduric'iNBA'e gönderen Fenerbahçe Beko, bütçesinde oluşan boşluk sayesinde kadrosuna Euroleague'in en iyi basketbolcularından biri olan Nando De Colo 'yu katmış oldu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:43
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