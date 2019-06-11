Fenerbahçe Beko oyuncusu Sloukas'ın acı günü - Sarı-lacivertli oyuncu, takımının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile yaptığı maçın ardından babasının vefat haberini aldı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın babası vefat etti. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Kostas Sloukas’ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

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