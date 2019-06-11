Fenerbahçe Beko oyuncusu Sloukas'ın acı günü
- Sarı-lacivertli oyuncu, takımının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile yaptığı maçın ardından babasının vefat haberini aldı11 Haziran 2019 Salı 22:13
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın babası vefat etti.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Kostas Sloukas’ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.
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