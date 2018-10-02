Fenerbahçe Avrupa Şampiyonlar Lig maç saatleri kaçta? Fenerbahçe – Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta?

Avrupa ülkeleri 28 Ekim’de kış saati uygulamasına geçerken, Türkiye alınan karar doğrultusunda yaz saati uygulamasına devam edecek. Saatlerdeki bu değişiklikler Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarına da yansıdı. Peki Fenerbahçe’nin Avrupa Şampiyonlar Lig maç saatleri kaç? Fenerbahçe – Anderlecht maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, yaz saati uygulamasının devam edeceği açıklanırken, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları da değişmiş oldu. Galatasaray’ın Schalke 04 maçı 23.00’da başlayacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe – Anderlecht maçı ne zaman? Fenerbahçe - Anderlecht maçı saat kaçta? 8 Kasım 2018'de oynanacak olan Fenerbahçe - Anderlecht mücadelesi saat 18:50'de başlayacak. 29 Kasım 2018'deki Fenerbahçe - Dinamo Zagreb maçı 20:55 ve 13 Aralık 2018'deki Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı ise saat 23:00'te başlayacak.