Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında kayıp
- Rus ekibi Zenit'le yarın oynayacağı maçla Avrupa kupalarında deplasmanda 116. karşılaşmasına çıkacak sarı-lacivertliler, rakip sahalarda geride kalan 115 müsabakada 65 kez yenildi, 27 galibiyet ve 23 beraberlik aldı- Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 5 deplasman maçını da kazanamazken, 4'ünü kaybetti- Sarı-lacivertliler, Rusya'da daha önce oynadığı 4 maçta da galip gelemedi, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı- Fenerbahçe, bu sezon 3 kulvarda dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazandı20 Şubat 2019 Çarşamba 11:22
İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'nin, Avrupa'daki deplasman karnesi iyi değil.
Sarı-lacivertliler, Zenit maçıyla Avrupa arenasında yarın dış sahalardaki 116. maçını oynayacak.
Rakip sahalarda daha önce 115 maç yapan sarı-lacivertliler, 65 kez mağlup oldu.
Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik elde ettiği Avrupa deplasmanlarında, rakip filelere 117 gol atarken, kalesinde 214 gol gördü.
- Son 5 deplasmanda kazanamadı
Fenerbahçe, Avrupa'da dış sahada oynadığı son 5 maçı da kazanamadı.
Bu maçların 4'ünü kaybeden Fenerbahçe, bir kez de berabere kaldı. Geçen sezon Vardar'a yenilen sarı-lacivertliler, bu sezon da Benfica, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava'ya kaybetmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu sürede Anderlecht'le de berabere kalarak sahadan ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki son deplasman galibiyetini 27 Temmuz 2017'de Avusturya'da Sturm Graz karşısında elde etti.
- Rusya'da galibiyeti yok
Fenerbahçe, Rusya'da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı.
Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova'ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova'yla ise berabere kaldı.
- Bu sezon deplasman performansı dibe vurdu
Fenerbahçe, tarihindeki en kötü deplasman performanslarından birine ise bu sezon imza attı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon 3 kulvarda (Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası) dış sahada çıktığı 17 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda Avrupa'da maç kazanamazken, iki galibiyetini lig ve kupada aldı.
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