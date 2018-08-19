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Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! İstanbul'a geliyor...

Adı bir süredir Fenerbahçe'yle birlikte anılan Cristian Ramirez İstanbul'a geliyor. Krasnodar'ın sol beki, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Budapeşte'den İstanbul'a uçacağını duyurdu.

19 Ağustos 2018 Pazar 12:42
Fenerbahçe aradığı sol beki buldu! İstanbul'a geliyor...

Adı uzun bir süredir Fenerbahçe'yle transfer dedikodularına karışan Cristian Ramirez, sosyal medya hesabından bomba bir paylaşım yaptı.

1,5 sezondur Krasnodar forması giyen Ekvadorlu sol bek, Instagram sayfasından yayınladığı hikayede Budapeşte'den İstanbul'a geleceğini duyurdu.

24 yaşındaki futbolcunun uçak biletinin fotoğrafını çektirerek yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Sarı Lacivertliler'e transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.

Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Ramirez'in Krasnodar'la 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

fanatik.com.tr

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 12:42
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  2. Cristian Ramirez
  3. Fenerbahçe
  4. sol bek

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