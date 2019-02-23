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Fenerbahçe'de sürpriz isim! Herkes kim olduğunu sordu

Fenerbahçeli Nabil Dirar'ın yakın akrabası olan Ahmed Yassine Cherkaoui, Faslı oyuncunun ricası üzerine sarı-lacivertlilerin antrenmanına katıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:10
Fenerbahçe'de sürpriz isim! Herkes kim olduğunu sordu

Süper Lig'de pazartesi deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçı hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından sahada devam etti. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, U21 takımının da katılımıyla yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dirar'ın yakın akrabası Fenerbahçe idmanında

Sarı-lacivertlilerin idmanında sürpriz bir isim de yer aldı. Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın yakın akrabası olduğu belirtilen Ahmed Yassine Cherkaoui, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki Cherkaoui, son olarak Belçika ekibi Leopold'da forma giydi. Ahmed Yassine Cherkaoui'nin 1,5 yıldır kulüpsüz olduğu öğrenildi. Cherkaoui'nin rica üzerine Fenerbahçe idmanına katıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:10
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Belçika
  4. Can Bartu
  5. Ahmed Yassine Cherkaoui

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