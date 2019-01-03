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Fenerbahçe, Antalya'ya geldi

Yönetim tarafından affedilen Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kamp kadrosunda yer aldı

03 Ocak 2019 Perşembe 17:01
Fenerbahçe, Antalya'ya geldi

ANTALYA (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlık kampı için Antalya'ya geldi.

İstanbul'dan uçakla Antalya'ya gelen sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında bir grup Fenerbahçeli taraftar, sevgi gösterileriyle karşıladı.

Futbolcular ve teknik direktör Ersun Yanal'a tezahüratta bulunan taraftar, kulüp yönetimi tarafından affedilen Volkan Demirel'e yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kamp yapacağı Belek Turizm Merkezi'ndeki otele gitti.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda,Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani ve Roberto Soldado yer alıyor.

Kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci ve Carlos Kameni kafilede yer almadı.

Sarı-lacivertli takım hazırlık kampında, Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla karşılaşacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:01
  1. Antalya
  2. Ersun Yanal
  3. Fenerbahçe
  4. kamp

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