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Fenerbahçe-Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de son 3 maçını kazandı ve haftaya 57 puanla 4. sırada girdi!

23 Nisan 2018 Pazartesi 19:23
Fenerbahçe-Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

STAT: Ülker
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
SAKATLAR: Salih, Zeki, Deniz Kadah (Antalyaspor)

FENERBAHÇE: 0 - 0 :ANTALYASPOR

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Josef, Mehmet Topal, Aatif, Giuliano, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR:Aykut Kocaman

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Yekta, Charles, Hakan, Maicon, Sangare, Doukara
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 19:23
  1. Antalya
  2. Soldado
  3. Giuliano
  4. Fenerbahçe
  5. antalyaspor
  6. Süper Lig

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