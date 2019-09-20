Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda?

Süper Lig'e yaptığı muhteşem başlangıcın ardından son iki maçında puan kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de Ankaragücü'nü konuk edecek. Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 101. randevuda. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 63-10, gol sayısında da 185-66 üstünlüğü var. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Ankaragücü maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Ankaragücü Süper Lig 5. hafta maçı bugün saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe - Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Ozan, Rami (Zanka), Jailson, Dirar, Gustavo, Tolga, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

Ankaraügücü: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Canteros, Moke, Aydın, İlhan, Orgill

Fenerde 4 oyuncu yok

Sarı-Lacivertliler’de sakatlığını atlatmasına rağmen bireysel çalışmalara yeni başlayan Hasan Ali Kaldırım, bu akşam da takımını yalnız bırakacak. Emre, İsla ve Moses idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Uzun süre sonra takımla çalışsa da Emre’nin dinlendirilme ihtimali yüksek. Moses ile Isla da derbi öncesi Kaptan gibi riske edilmeyecek.

Ankaragücü’nde tek eksik

Ligin formsuz ekibi Ankaragücü, zorlu Kadıköy deplasmanına tam kadroya yakın gelecek. Sarı- Lacivertliler’de tek eksik, cezalı olan Stelios Kitsiou. Yunan sağ bek, geçen hafta Yeni Malatya karşısında çift sarı kart görerek oyundan atılmıştı. Ankaragücü’nde sakat futbolcu bulunmaması, Metin Diyadin’in en büyük avantajı.

'Gollerime devam edeceğim'

Vedat Muriç, Gazişehir ve Başakşehir ağlarını sarsarak lige başladı. Trabzon ve Alanya’yı ise boş geçti. Başarılı futbolcu, Ankaragücü maçıyla birlikte gollerine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Muriç, “3-1’lik Alanya yenilgisi, bizim gibi büyük hedefleri olan bir takıma yakışmadı. Lig uzun bir maraton. Alanyaspor yenilgisinin üzüntüsünü başta Ankaragücü maçı olmak üzere, önümüzdeki mücadeleleri kazanıp unutturmak istiyoruz. Ben de gollerime devam etmek istiyorum. Taraftarımız önünde bol gollü, güzel bir galibiyet alarak onlardan özür dileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

'Sarı Kanarya' Kadıköy’de 14 maçtır kaybetmiyor

Fenerbahçe, Ülker Stadı’nda oynadığı son 14 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018’de MKE Ankaragücü karşısında 3-1’lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 14 maçta 8 galibiyet alırken, 6 kez de berabere kaldı. Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ise Kadıköy’de oynadığı lig müsabakalarında yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, Yanal ile iki dönemde iç sahada çıktığı toplam 29 lig maçında 21 galibiyet ve 8 beraberlik yaşadı.

Altay Bayındır eski takımına karşı

Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, forma giymesi halinde yarın eski takımı MKE Ankaragücü’ne karşı mücadele edecek. Sarı-lacivertli takımın bu sezon ligde oynadığı tüm maçlarda görev yapan 21 yaşındaki file bekçisi, MKE Ankaragücü’nün altyapısından yetişti. Altay Bayındır, sezon başında başkent ekibinden Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

Beklenti en az 35 bin taraftar

Fenerbahçe, 1 Eylül’deki Trabzonspor maçının ardından yeniden taraftarı karşısına çıkacak. Mücadelenin biletleri, önceki gün genel satışa sunulmuştu. 35 TL ile 550 TL arasında değişen biletlere ilgi yüksek oldu. Beklenti, bu akşam Ankaragücü karşısında en az 35 bin futbolseverin tribünlerdeki yerini alması. Bu arada konuk takım için 91 TL’den satılan biletlerin de tükenmek üzere olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de en çok topla buluşan Fenerbahçe

Fenerbahçe bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla 119 kez buluşarak bu alanda lider konumda bulunuyor. Ankaragücü, 55 topla buluşma ile söz konusu kulvarda Gazişehir Gaziantep’in (54 buluşma) ardından en kötü ekip konumunda.

Gole katkı Kruse’dan

Fenerbahçe’de geride kalan 4 haftada en etkili isim yeni transfer Max Kruse oldu. Kanarya’nın ligde attığı son beş golün 4’ünün asistini yapan Max Kruse, bu başarılı grafiğini ilerleyen haftalarda da göstermek istiyor.

Fenerbahçe Ankaragücü istatistikler

Fenerbahçe ve Ankaragücü, Süper Lig'de daha önce 100 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 63'ünde sahadan galip ayrıldı. Süper Lig'de evinde 14 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe (8G 6B), Kadıköy'de en son Ankaragücü'ne mağlup olmuştu. Son iki deplasman maçında kalesini gole kapatan Ankaragücü, en son 1983/84 sezonunda daha uzun bir seriye imza atmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Göztepe'nin ardından en az golü bulunan iki takımdan biri Ankaragücü. Fenerbahçe bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım. Ankaragücü ise bu alanda Gazişehir'in ardından en kötü ekip konumunda. Bu sezon ligde rakiplerine en fazla şut imkanı veren takım olan Ankaragücü, aynı zamanda kalesinde en fazla isabetli şut gören ikinci takım. Geçen hafta oynadığı Alanyaspor maçında üç gole sebep olan hata yapan Fenerbahçe, daha önceki 15 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda hata yapmıştı. Fenerbahçe'nin ligde attığı son beş golün üçünde Max Kruse'nin direkt katkısı var. Süper Lig'de bu sezon en fazla uzaklaştırma yapan iki oyuncu da Ankaragücü forması giyiyor: Ante Kulusic & Michal Pazdan. Ersun Yanal, Süper Lig'de daha önce teknik direktörlük yaptığı takımlarla karşılaştığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi. Yanal'ın bu süreçteki tek galibiyeti Trabzonspor'un başındayken Gençlerbirliği'ne karşı gelmişti.