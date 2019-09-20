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Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'e yaptığı muhteşem başlangıcın ardından son iki maçında puan kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de Ankaragücü'nü konuk edecek. Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 101. randevuda. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 63-10, gol sayısında da 185-66 üstünlüğü var. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Ankaragücü maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 16:50
Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'e yaptığı muhteşem başlangıcın ardından son iki maçında puan kaybeden Fenerbahçe, Kadıköy'de Ankaragücü'nü konuk edecek. Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü 101. randevuda. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 63-10, gol sayısında da 185-66 üstünlüğü var. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Ankaragücü maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Ankaragücü maçı 21 Eylül Cumartesi günü 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Ankaragücü istatistikler

Fenerbahçe ve Ankaragücü, Süper Lig'de daha önce 100 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 63'ünde sahadan galip ayrıldı. Süper Lig'de evinde 14 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe (8G 6B), Kadıköy'de en son Ankaragücü'ne mağlup olmuştu. Son iki deplasman maçında kalesini gole kapatan Ankaragücü, en son 1983/84 sezonunda daha uzun bir seriye imza atmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Göztepe'nin ardından en az golü bulunan iki takımdan biri Ankaragücü. Fenerbahçe bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım. Ankaragücü ise bu alanda Gazişehir'in ardından en kötü ekip konumunda. Bu sezon ligde rakiplerine en fazla şut imkanı veren takım olan Ankaragücü, aynı zamanda kalesinde en fazla isabetli şut gören ikinci takım. Geçen hafta oynadığı Alanyaspor maçında üç gole sebep olan hata yapan Fenerbahçe, daha önceki 15 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda hata yapmıştı. Fenerbahçe'nin ligde attığı son beş golün üçünde Max Kruse'nin direkt katkısı var. Süper Lig'de bu sezon en fazla uzaklaştırma yapan iki oyuncu da Ankaragücü forması giyiyor: Ante Kulusic & Michal Pazdan. Ersun Yanal, Süper Lig'de daha önce teknik direktörlük yaptığı takımlarla karşılaştığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi. Yanal'ın bu süreçteki tek galibiyeti Trabzonspor'un başındayken Gençlerbirliği'ne karşı gelmişti.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:50
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