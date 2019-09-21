Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı takip
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı takip…21 Eylül 2019 Cumartesi 20:02
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı takip…
Fenerbahçe ligin 5. haftasında evinde Ankaragücü’nü konuk ediyor. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçının detayları…
CANLI MAÇ SKORU:0-0
Fenerbahçe
Altay Bayındır
Nabil Dirar
Jaílson
M. Jørgensen
M. Kruse
Luiz Gustavo
Deniz Türüç
Vedat Muriqi
Ankaragücü
Korcan Çelikay
Tiago Pinto
A. Kulusic
M. Pazdan
S. Kitsiou
Sedat Ağçay
H. Canteros
Aydın Karabulut
W. Moke Abro
İlhan Parlak
D. Orgill
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