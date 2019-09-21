Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı takip Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı takip…

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı takip… Fenerbahçe ligin 5. haftasında evinde Ankaragücü’nü konuk ediyor. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçının detayları… CANLI MAÇ SKORU:0-0 Fenerbahçe Altay Bayındır Ozan Tufan Nabil Dirar Jaílson M. Jørgensen M. Kruse Tolga Ciğerci Luiz Gustavo Deniz Türüç Garry Rodrigues Vedat Muriqi Ankaragücü Korcan Çelikay Tiago Pinto A. Kulusic M. Pazdan S. Kitsiou Sedat Ağçay H. Canteros Aydın Karabulut W. Moke Abro İlhan Parlak D. Orgill

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