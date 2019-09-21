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Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı takip

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı takip…

21 Eylül 2019 Cumartesi 20:02
Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı takip

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı takip…

Fenerbahçe ligin 5. haftasında evinde Ankaragücü’nü konuk ediyor. İşte, Fenerbahçe Ankaragücü maçının detayları…

CANLI MAÇ SKORU:0-0 

Fenerbahçe

Altay Bayındır

Ozan Tufan

Nabil Dirar

Jaílson

M. Jørgensen

M. Kruse

Tolga Ciğerci

Luiz Gustavo

Deniz Türüç

Garry Rodrigues

Vedat Muriqi

Ankaragücü

Korcan Çelikay

Tiago Pinto

A. Kulusic

M. Pazdan

S. Kitsiou

Sedat Ağçay

H. Canteros

Aydın Karabulut

W. Moke Abro

İlhan Parlak

D. Orgill

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 20:00
  1. Aydın
  2. Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı takip
  3. Fenerbahçe
  4. Ankaragücü

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